Festival des Estivales de l’Orgue : Constance Taillard (orgue) et Victor Dutot (basson) Église Saint-Hélier Rennes Dimanche 17 août, 16h00 Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (participation aux frais)

Pour les Estivales de l’Orgue, Constance Taillard à l’orgue et Victor Dutot au basson traversent 900 ans de musique, avec une attention spéciale pour le basson et les femmes compositrices.

**Constance Taillard et Victor Dutot**

————————————–

### **De Hildegarde à Efrida**

Sur l’un des instruments les plus originaux de la région, un programme qui l’est tout autant, avec un mariage instrumental rarement tenté (et pourtant si tentant !) et une mosaïque d’époques et de styles pour combler toutes les curiosités.

_Œuvres de De Bingen, Bach, Buxtehude, Jacquet de la Guerre, De Prusse, Boëly, André, Litaize, Vivaldi_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-17T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-17T17:00:00.000+02:00

Église Saint-Hélier 131 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine