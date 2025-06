Festival des Estivales de l’Orgue : Maud Gratton, orgue et les Basses Réunies Église Sainte-Jeanne d’Arc Rennes 31 août 2025

Festival des Estivales de l'Orgue : Maud Gratton, orgue et les Basses Réunies Église Sainte-Jeanne d'Arc Rennes Dimanche 31 août, 16h00

Pour les Estivales de l’Orgue, les Basses Réunies autour de Maude Gratton offrent un programme européen, au tournant du 18ème siècle, et des rencontres avec des figures féminines de l’époque baroque.

**Maude Gratton, orgue et Les Basses réunies**

### **De Naples à Dublin, le voyage de Francesco Geminiani**

Une formation fortement originale pour un voyage dans l’Europe baroque, sur les traces d’un violoniste voyageur… et franc-maçon. Musiques italiennes, françaises, anglaises et celtes, les basses réunies autour de Maude Gratton s’en donneront à corde joie !

_Œuvres de Geminiani, Jacchini, Scarlatti, Vivaldi, Marchand, Jacquet de la Guerre, Barrière, Oswald, O’Carolan._

Église Sainte-Jeanne d’Arc rue Danton, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine