Festival des Estivales de l’Orgue : Véronique le Guen Église Saint Martin Rennes 10 août 2025

Festival des Estivales de l’Orgue : Véronique le Guen Église Saint Martin Rennes Dimanche 10 août, 16h00 Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (participation aux frais)

Pour les Estivales de l’Orgue, Véronique Le Guen, titulaire-adjointe du grand orgue de Saint-Séverin à Paris, donne à entendre les voix des compositrices et l’élévation de Marie.

**Véronique Le Guen, orgue**

—————————-

### **Assomption(s)**

Trois entrées pour ce programme (compositrices, thème marial, musique française), sept œuvres qui les croisent et un joli puzzle plein de découvertes, grâce aux assomptions de l’organiste et des compositrices qui l’accompagnent.

_Œuvres de Tournemire, Lesur, Dupré, Smyth, Paulet, Cl.Schumann, Barié_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-10T17:00:00.000+02:00

1



Église Saint Martin 2 rue de la pompe, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine