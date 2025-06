Festival des Estivales de l’Orgue : Voix de Stras’ Église Saint Paul Rennes 3 août 2025

Festival des Estivales de l’Orgue : Voix de Stras’ Église Saint Paul Rennes Dimanche 3 août, 16h00 Les visites, concerts et récitals sont à entrée libre (participation aux frais)

Pour les Estivales de l’Orgue, les Voix de Stras’ proposent un programme varié, moderne et contemporain, qui mêle les voix des femmes et les voix de l’orgue. Pour 6 chanteuses et un orgue.

**Voix de Stras’**

Catherine Bolzinger, Direction

Emmanuel Isambert, orgue

### Des berceuses pour nos âmes

Les musiques qui bercent nos âmes et nos histoires : ce magnifique programme composé par Catherine Bolzinger nous emmène aux confins d’une poésie vocale tendre mais forte, et très actuelle, en proposant entre autres une création ukrainienne.

_Œuvres de Yashvili, Fauré, Vierne, Franck, Bolzinger, Borel, improvisation._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-03T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T17:00:00.000+02:00

Église Saint Paul 35 rue de Brest, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine