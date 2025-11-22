FESTIVAL DES ÉTOILES ET DES AILES L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 Rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22

Le festival des Étoiles et des Ailes vous donne rendez-vous à l’Envol des Pionners, au coeur même de la mémoire aéronautique toulousaine pour sa 10e édition !

En famille, vous pouvez en profiter pour visiter librement le musée ainsi que la magnifique exposition temporaire sur l’histoire d’Air France.

Le Festival c’est de nombreuses activités des simulateurs de pilotage gratuits, des démonstrations et stands de drones, des conférences et table-rondes sur des thématiques contemporaines et accessibles (nombre de places limité), des films mythiques sur l’aviation et l’espace projetés spécialement au cinéma UGC, un Salon du livre et de la bande dessinée avec plus de 35 auteurs, un prix littéraire, des animations pour les petits (coloriage, maquillage, lectures…)

Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site internet du festival. .

English :

The 10th edition of the Étoiles et des Ailes festival takes place at l’Envol des Pionners, at the very heart of Toulouse’s aeronautical heritage!

German :

Das Festival des Étoiles et des Ailes lädt Sie zu seiner 10. Ausgabe in den Envol des Pionners, ins Herz der Erinnerung an die Luftfahrt in Toulouse, ein!

Italiano :

La decima edizione del festival Étoiles et des Ailes si terrà all’Envol des Pionners, nel cuore del patrimonio aeronautico di Tolosa

Espanol :

La 10ª edición del festival Étoiles et des Ailes se celebrará en el Envol des Pionners, en pleno corazón del patrimonio aeronáutico de Toulouse

