Festival des Familles Pontivy lundi 13 octobre 2025.

Plus de 80 animations seront proposées sur différentes communes du territoire de Pontivy Communauté par les médiathèques, les associations, les mairies, le Relais Petite Enfance …

Atelier cuisine, jardinage, bricolage, conférence droit des familles, spectacle pour la famille, jeux de sociétés, cinéma, jeux vidéo, ateliers pour les petits, atelier autour du livre, yoga en famille…

Un temps fort le dimanche 19 octobre au Poumon Vert ! (programme www.pontivy-communaute.bzh/festivaldesfamilles/)

Dans le cadre de cette première édition du festival des familles, un concours photo est organisé pour les adolescents (12-18 ans) envoyez une photographie sur le thème du lien avant le 15 octobre 2025 ( modalités de participation et les formulaires d’inscription

Les gagnants remporteront un lot d’une valeur de 100€. .

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 01 70

