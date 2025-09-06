Festival des fanfares Moutiers-au-Perche
L’association Les Pousses Solidaires Bretoncelles en transition, organise son 3ème festival de fanfares le samedi 06 septembre au lieu dit La Grange des Bois à Moutiers-au-Perche.
Restauration et buvette sur place. Prix libre. .
