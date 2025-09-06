Festival des fanfares Moutiers-au-Perche

Lieu-dit La Grange des Bois Moutiers-au-Perche Orne

L’association Les Pousses Solidaires Bretoncelles en transition, organise son 3ème festival de fanfares le samedi 06 septembre au lieu dit La Grange des Bois à Moutiers-au-Perche.

Restauration et buvette sur place. Prix libre. .

Lieu-dit La Grange des Bois Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie +33 6 73 91 09 34

