Pour sa 3ᵉ édition, le Festival des Fantastiques revient avec un souffle nouveau et une ambition renouvelée faire de cet événement un rendez-vous local incontournable, à la fois festif, créatif et profondément humain.

L’association « Les enfants de l’adour » souhaite offrir au public une expérience immersive, vivante et chaleureuse, où se croisent les disciplines artistiques, artisanales, environnementales et culturelles.

Ce festival, en pleine transformation, promet une édition riche en découvertes, en rencontres et en émotions. Un événement à ne pas manquer, ouvert à tous les publics, petits et grands, curieux, rêveurs ou passionnés.

Au programme, sur un fond de balade immersive, le 31 mai à partir de 14h

– ateliers et activités pour tous (initiation à la botanique, macramé, création de fleurs recyclées graffées, fabrication de cahiers, fonderie, peinture chinoise, initiation au crochet, langage des signes, …)

-balade contée

-spectacle équestre

-maquillages

-pêche aux canard

-parcours sensoriel…

-le concours de sculpture avec des cadeaux à gagner

-une scène ouverte variée à partir de 20h

Le tout avec des douceurs sucrées concoctées par les bénévoles et le food truck « les plats dans les collines » pour le salé.

ET SURTOUT, une déco recyclée et hand made par les bénévoles qui va vous plonger dans un monde floral inédit, avec un vrai parti pris artistique! Parce qu’on est toujours dans une démarche 0 déchets… et on y est presque!

Et pour dimanche, et bien c’est vide-greniers habituel avec quelques activités (jeux de société, créations, etc.) toujours avec les douceurs sucrées et les plats dans les collines.

Préchac-sur-Adour 32160 Gers Occitanie +33 6 51 20 01 02 ape.lesenfantsdeladour@gmail.com

English :

For its 3? edition, the Festival des Fantastiques is back with a breath of fresh air and a renewed ambition: to make this event an unmissable local rendezvous, at once festive, creative and deeply human.

The « Les enfants de l’adour » association wants to offer the public an immersive, lively and warm experience, where artistic, craft, environmental and cultural disciplines come together.

This festival, in full transformation, promises an edition rich in discoveries, encounters and emotions. An event not to be missed, open to all audiences, young and old, curious, dreamers or enthusiasts.

On May 31, starting at 2 p.m., the program includes an immersive stroll:

– workshops and activities for all (introduction to botany, macramé, creation of graffitied recycled flowers, notebook-making, foundry, Chinese painting, introduction to crochet, sign language, etc.)

-storytelling walk

-horse show

-make-up

-duck fishing

-sensory course…

-sculpture contest with prizes to be won

-a varied open stage from 8pm

All this with sweet treats concocted by volunteers and the « plats dans les collines » food truck for savoury delights.

AND, above all, recycled and handmade decorations by our volunteers that will plunge you into an original floral world, with a real artistic bias! Because we’re still committed to a 0-waste approach… and we’re almost there!

And for Sunday, well, it’s the usual garage sale with a few activities (board games, creations, etc.) still with sweet treats and dishes in the hills.

German :

Ausgabe kehrt das Festival des Fantastiques mit frischem Wind und neuen Ambitionen zurück: Es soll zu einem unumgänglichen lokalen Ereignis werden, das festlich, kreativ und zutiefst menschlich ist.

Der Verein « Les enfants de l’adour » möchte dem Publikum eine immersive, lebendige und herzliche Erfahrung bieten, bei der sich künstlerische, handwerkliche, ökologische und kulturelle Disziplinen überschneiden.

Dieses Festival, das sich noch im Umbruch befindet, verspricht eine Ausgabe voller Entdeckungen, Begegnungen und Emotionen. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten und das allen Besuchern offen steht, ob groß oder klein, neugierig, träumerisch oder leidenschaftlich.

Auf dem Programm stehen, vor dem Hintergrund eines immersiven Spaziergangs, am 31. Mai ab 14 Uhr

– workshops und Aktivitäten für alle (Einführung in die Botanik, Makramee, Herstellung von Graffiti aus recycelten Blumen, Herstellung von Notizbüchern, Gießerei, chinesische Malerei, Einführung in das Häkeln, Zeichensprache, …)

-märchenwanderung

-pferdeshow

-schminken

-entenangeln

-sinnesparcours …

-der Skulpturenwettbewerb, bei dem es Geschenke zu gewinnen gibt

-eine abwechslungsreiche offene Bühne ab 20 Uhr

Das Ganze mit süßen Leckereien, die von den Freiwilligen zusammengestellt werden, und dem Foodtruck « les plats dans les collines » für das Herzhafte.

UND VOR ALLEM eine von den Freiwilligen recycelte und handgefertigte Dekoration, die Sie in eine völlig neue Blumenwelt eintauchen lassen wird, mit einer echten künstlerischen Ausrichtung! Denn wir sind immer noch auf dem Weg zur Müllvermeidung… und wir haben es fast geschafft!

Und am Sonntag gibt es den üblichen Flohmarkt mit einigen Aktivitäten (Gesellschaftsspiele, Kreativangebote usw.), immer mit süßen Leckereien und Speisen in den Hügeln.

Italiano :

Per la sua terza edizione, il Festival des Fantastiques torna con una nuova vita e una rinnovata ambizione: fare di questo evento un appuntamento locale imperdibile, al tempo stesso festoso, creativo e profondamente umano.

L’associazione « Les enfants de l’adour » vuole offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente, vivace e calorosa, in cui si incontrano discipline artistiche, artigianali, ambientali e culturali.

Il festival, che è in piena trasformazione, promette di essere un’esperienza ricca di scoperte, incontri ed emozioni. È un evento da non perdere, aperto a tutti i pubblici, giovani e meno giovani, curiosi, sognatori e appassionati.

Il programma del 31 maggio, a partire dalle 14.00, prevede una passeggiata immersiva:

– laboratori e attività per tutti (introduzione alla botanica, macramè, creazione di fiori graffiti riciclati, creazione di quaderni, fonderia, pittura cinese, introduzione all’uncinetto, linguaggio dei segni, ecc.)

-passeggiate di narrazione

-spettacolo di cavalli

-pittura del viso

-pesca delle anatre

-percorso sensoriale…

-concorso di scultura con premi in palio

-un variegato palcoscenico aperto a partire dalle 20.00

Il tutto con dolci preparati dai volontari e il food truck « les plats dans les collines » per il lato salato.

E soprattutto, una decorazione fatta a mano e riciclata dai volontari che vi farà immergere in un mondo floreale completamente nuovo, con una vera e propria inclinazione artistica! Perché siamo ancora impegnati in un approccio 0 rifiuti… e ci siamo quasi!

Per quanto riguarda la domenica, beh, si tratta del solito mercatino con qualche attività (giochi da tavolo, creazioni, ecc.) sempre con dolci e piatti in collina.

Espanol :

En su 3ª edición, el Festival des Fantastiques vuelve con nuevos bríos y una ambición renovada: hacer de este acontecimiento una cita local ineludible, a la vez festiva, creativa y profundamente humana.

La asociación « Les enfants de l’adour » quiere ofrecer al público una experiencia envolvente, viva y cálida, en la que confluyan disciplinas artísticas, artesanales, medioambientales y culturales.

El festival, que se encuentra en plena transformación, promete ser una rica experiencia de descubrimiento, encuentro y emoción. Es un acontecimiento que no hay que perderse, abierto a todos los públicos, jóvenes y mayores, curiosos, soñadores y entusiastas por igual.

El programa del 31 de mayo, a partir de las 14.00 horas, incluye un paseo inmersivo:

– talleres y actividades para todos (iniciación a la botánica, macramé, creación de flores de graffiti recicladas, fabricación de cuadernos, fundición, pintura china, iniciación al ganchillo, lenguaje de signos, etc.)

-paseos cuentacuentos

-espectáculo ecuestre

-pintura de caras

-pesca con patos

-recorrido sensorial…

-concurso de esculturas con premios

-un escenario abierto y variado a partir de las 20:00

Todo ello con dulces preparados por los voluntarios y el food truck « les plats dans les collines » para la parte salada.

Y sobre todo, una decoración artesanal y reciclada por los voluntarios que le sumergirá en un mundo floral totalmente nuevo, ¡con un verdadero sesgo artístico! Porque seguimos apostando por un enfoque 0 residuos… ¡y casi lo hemos conseguido!

En cuanto al domingo, bueno, es la habitual venta de garaje con algunas actividades (juegos de mesa, creaciones, etc.) siempre con dulces y platos en las colinas.

