Festival des fiertés Ciné-débat Pride Cinéma Vog Bazas
Festival des fiertés Ciné-débat Pride Cinéma Vog Bazas jeudi 11 juin 2026.
Bazas
Festival des fiertés Ciné-débat Pride
Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Ciné-débat Pride (Matthew Warchus, 2014). En présence du Collectif Collectives et du Planning Familial de la Gironde.
Eté 1984 Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. .
Cinéma Vog 14 Rue du Palais de Justice Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 12 67
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English : Festival des fiertés Ciné-débat Pride
L’événement Festival des fiertés Ciné-débat Pride Bazas a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud
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