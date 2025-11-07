Face à la caméra de

Francisco Bianchi, 10 garçons qui se genrent homme, de toutes origines,

nationalités et tous âges se dénudent au sens propre comme au sens figuré, dans

un format documentaire, animé en rotoscopie avec un stylo-bille bleu. Dans

cette saison 2, ces protagonistes partagent un point commun, leur fierté

d’appartenir à la communauté LGBTQIA+.

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier – à partir de 16 ans – gratuit sur réservation.

Venez découvrir cette série sensible et rencontrer le réalisateur, Francisco Bianchi, lors de notre soirée d’ouverture du Festival des Fiertés.

Le samedi 08 novembre 2025

de à

Du vendredi 07 novembre 2025 au mercredi 12 novembre 2025 :

vendredi

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-07T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T22:00:00+02:00;2025-11-08T00:00:00+02:00_2025-11-08T23:59:00+02:00

CPA MARC SANGNIER 24 AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS