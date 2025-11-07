Festival des Fiertés – Exposition/ Projection « Les Garçons Bleus » CPA MARC SANGNIER PARIS
Festival des Fiertés – Exposition/ Projection « Les Garçons Bleus » CPA MARC SANGNIER PARIS vendredi 7 novembre 2025.
Face à la caméra de
Francisco Bianchi, 10 garçons qui se genrent homme, de toutes origines,
nationalités et tous âges se dénudent au sens propre comme au sens figuré, dans
un format documentaire, animé en rotoscopie avec un stylo-bille bleu. Dans
cette saison 2, ces protagonistes partagent un point commun, leur fierté
d’appartenir à la communauté LGBTQIA+.
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier – à partir de 16 ans – gratuit sur réservation.
Venez découvrir cette série sensible et rencontrer le réalisateur, Francisco Bianchi, lors de notre soirée d’ouverture du Festival des Fiertés.
Le samedi 08 novembre 2025
Du vendredi 07 novembre 2025 au mercredi 12 novembre 2025 :
vendredi
de 19h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
CPA MARC SANGNIER 24 AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS