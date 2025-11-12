Festival des Fiertés Librairie Flora lit PARIS

Six jeunes artistes, Nour BEKKAE, Cyiel MORGADO, Lou MOTIN, Adèle ORAIN, Ezra PONTONNIER, Eva SINANIAN, explorent la finesse des désirs bisexuels et y trouvent les contours d’autres lignes .Du flirt à demi-mots, des projections et du doute, des portes ouvertes sur les identités queers. Des lignes de fuite ou de démarcation, des collages et des points de suture. Deux soirées de lecture et d’échanges et de scène ouverte à la librairie Flora lit accompagneront l’exposition à l’Espace Bouchor visible tout au long de l’événement

Le mardi 18 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

Du mercredi 12 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 14h00

samedi

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 13h00 à 19h00

jeudi

de 13h00 à 19h00

mercredi

de 13h00 à 19h00

mardi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Pour soirées à librairie Flora lit des 13 et 18/11 , inscription préalable à https://ezrapontonnier.wordpress.com

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Librairie Flora lit 18, rue du Mouton Duvernet 75014 PARIS

https://www.artsousx.fr +33663781974 sylviemd@wanadoo.fr