Festival des Fiertés : projection du film « Habibi, Chanson pour mes ami·e·s » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 22 novembre 2025.

« Un documentaire débordant d’amour sur les drags » (Abus de Ciné)

« Le chaleureux et généreux portrait d’une communauté » (Le Polyester)

Projection de Habibi, Chanson pour mes ami·e·s, réalisé par Florent Gouëlou (80 min).

Séance organisée dans le cadre du Festival des Fiertés. Le film sera suivi d’un échange avec le réalisateur Florent Gouëlou.

ENTRÉE LIBRE. PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Bon à savoir Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Chaque mois, les artistes des Soirées Habibi performent pour des soirées drag sur le thème du cinéma à la Flèche d’or, une salle de spectacle associative et militante. Le cabaret d’artistes y cohabite avec les activités solidaires (cantine à prix libre, maraudes, permanence juridique). Des répétitions collectives jusqu’aux représentations en public, « Habibi, Chanson pour mes ami.e.s » entre dans l’intimité de la fabrication d’un show, et fait le portrait de cinq artistes et d’un lieu solidaire. C’est l’occasion de questionner comment l’engagement social des uns nourrit la façon de monter sur scène des autres ; jusqu’au bouquet final, un show drag engagé, festif et convivial.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Date(s) : 2025-11-22T15:00:00+02:00_2025-11-22T17:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/