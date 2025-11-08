Festival des Fiertés – Sacha la Douce MPAA/Broussais Paris

Festival des Fiertés – Sacha la Douce MPAA/Broussais Paris samedi 8 novembre 2025.

Sacha

la Douce est née de la frustration de rencontrer quotidiennement des « connards” dont les comportements sexistes polluent nos existences. Pour

résister au désespoir, elle transforme la rage et les peines en

chansons aux mélodies pleines de douceur. Pédagogiques ou cathartiques,

ses textes tranchants dénoncent avec humour et ardeur le sexisme « ordinaire”, et portent un regard féministe sur ces banals connards qui

peuplent nos vies. Car comme le disait un grand homme, « c’est tellement

plus mignon de se faire traiter de con en chanson”.

SACHA LA DOUCE

Sacha

la Douce voit le jour fin 2023, émergeant dans la continuité du projet

Parpaings Paillette, collectif de comédie musicale féministe-queer

autogéré. Puisant son inspiration dans les rencontres et expériences du

quotidien, l’écriture de chansons engagées lui permet de transcender la

colère tout en portant un regard féministe sur ces situations. Le projet

s’est progressivement enrichi avec l’ajout de chœurs et d’un

accompagnement au piano pour donner plus d’ampleur et de force à son

message.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Brûler l’hétéropatriarcat sur un air de woke‘n’roll !

Le samedi 08 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T20:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T19:30:00+02:00_2025-11-08T21:30:00+02:00

MPAA/Broussais 100, rue Didot 75014 Paris

+33179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs