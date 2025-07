Festival des Flo’lies sur Cher Saint-Florent-sur-Cher

Festival des Flo’lies sur Cher Saint-Florent-sur-Cher vendredi 29 août 2025.

Festival des Flo’lies sur Cher

Saint-Florent-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 20:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-29

Le festival des Flo’lies sur Cher revient pour la cinquième édition.

Venez assister à la nouvelle édition du festival !

Un week-end prometteur avec une programmation pensée pour vous faire passer un excellent moment ! .

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 65 84

English :

The Flo’lies sur Cher festival returns for its fifth edition.

German :

Das Festival der Flo’lies sur Cher kehrt für die fünfte Ausgabe zurück.

Italiano :

Il festival Flo’lies sur Cher torna per la sua quinta edizione.

Espanol :

El festival Flo’lies sur Cher vuelve en su quinta edición.

