FESTIVAL DES FORETS avec Kalbèni THEATRE

Place Prosper Boissonnade Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit pour les moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre du FESTIVAL DES FORETS, 4 rendez-vous à ne pas manquer le 1er Avril, le 14 juin, le 3 et le 4 juillet !

1er épisode d’une trilogie L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono

Dans le cadre du Festival des Forêts 2026 organisé par l’Office National des Forêts, KALBENI propose une trilogie d’évènements ; trois rendez-vous artistiques et poétiques qui nous amènent à trois formes différentes de rencontre avec l’Arbre .

Un beau spectacle en lien avec la nature, accessible à tous !

Venez découvrir l’œuvre de Jean Giono L’homme qui plantait des arbres 1er épisode d’une trilogie proposée par Kalbéni autour de l’arbre.

Ce spectacle proposé par la Cie Waaldé s’inscrit dans le Festival des Forêts 2026.

Adulte 10€

Gratuit< à 10ans 06 31 90 32 02 socioculturel@requistanais.fr Association KALBENI . Place Prosper Boissonnade Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 31 90 32 02 socioculturel@requistanais.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the FESTIVAL DES FORETS, 4 events not to be missed: April 1, June 14, July 3 and 4!

episode 1 of a trilogy: The Man Who Planted Trees by Jean Giono

L’événement FESTIVAL DES FORETS avec Kalbèni THEATRE Réquista a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)