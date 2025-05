Festival des forêts légendaires Chasse à la Garache (et autres créatures) – Bois du Roc Foret de Mervent-Vouvant L’Orbrie, 23 mai 2025 21:00, L'Orbrie.

Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-05-23 21:00:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Dans le cadre du projet des forêts légendaires

Dans une ambiance crépusculaire, une étrange fée des bois vous emmène découvrir qui se cache derrière ce nom mystérieux. Il vous faudra avoir l’œil, tendre l’oreille, affiner votre flair pour pister de drôles de créatures et peut-être même en apercevoir. .

Bois du Roc Foret de Mervent-Vouvant Allée Forestière du Brûleau

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

English :

As part of the Legendary Forests project

German :

Im Rahmen des Projekts Legendäre Wälder

Italiano :

Nell’ambito del progetto Foreste Leggendarie

Espanol :

En el marco del proyecto Bosques Legendarios

