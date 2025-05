Festival des forêts légendaires cinéma – Fontenay-le-Comte, 23 mai 2025 18:00, Fontenay-le-Comte.

Vendée

Festival des forêts légendaires cinéma Fontenay-le-Comte Vendée

Dans le cadre du projet des forêts légendaires du 21 au 25 mai, sur le thème Animaux de la forêt

Au cinéma le Renaissance

« Le Lynx de Laurent Geslin, c’est l’histoire fascinante de ce prédateur, furtif et majestueux.

A la fois documentaire et aventure, le film nous plonge dans la vie mystérieuse de cet animal énigmatique. Un vrai cocktail d’émotions, de nature brute et de suspense ! »

Tarif A 5€

50 places offertes par la médiathèque Jim Dandurand sur inscription.

Règlement sur place ou en ligne sur Helloasso festival des forêts légendaires .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

English :

As part of the Legendary Forests project from May 21 to 25, on the theme: Forest Animals

German :

Im Rahmen des Projekts der legendären Wälder vom 21. bis 25. Mai, zum Thema: Tiere des Waldes

Italiano :

Nell’ambito del progetto Foreste Leggendarie, dal 21 al 25 maggio, sul tema: Animali della foresta

Espanol :

En el marco del proyecto Bosques legendarios, del 21 al 25 de mayo, sobre el tema: Animales del bosque

