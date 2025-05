Festival des forêts légendaires Déambulation musicale – Mervent, 24 mai 2025 14:00, Mervent.

Vendée

Festival des forêts légendaires Déambulation musicale Rond-point de la Fontaine à l’Ermite Mervent Vendée

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Dans le cadre du projet des forêts légendaires

Tout en déambulation, les musiciens de l’association Dactrad embrassent les influences traditionnelles du Poitou et transportent les auditeurs dans un voyage musical. Les instruments traditionnels et les rythmes entraînants, créent une atmosphère authentique, apportant la richesse des traditions musicales. .

Rond-point de la Fontaine à l’Ermite

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

English :

As part of the Legendary Forests project

German :

Im Rahmen des Projekts Legendäre Wälder

Italiano :

Nell’ambito del progetto Foreste Leggendarie

Espanol :

En el marco del proyecto Bosques Legendarios

