Festival des forêts légendaires Exposition regards animaliers – Lieu-dit La Girouette Vouvant, 24 mai 2025 07:00, Vouvant.

Vendée

Festival des forêts légendaires Exposition regards animaliers Lieu-dit La Girouette Grange du Hameau Vouvant Vendée

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-25

2025-05-24

Dans le cadre du projet des forêts légendaires

Outre l’exposition « Regards Animaliers » qui a lieu du 24 au 25 mai, vous pourrez rencontrer le dimanche 25 mai de 15h à 16h Rolande Bourbon, photographe, et Marie Jeannot, peintre, qui échangeront avec nous sur leur travail autour de la nature et des habitants de la forêt. A l’issue de la rencontre, madame Bourbon dédicacera son livre, Le Peuple secret (en vente sur place et à la librairie Florilège) et vous pourrez vous offrir des œuvres de madame Jeannot. .

Lieu-dit La Girouette Grange du Hameau

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

As part of the Legendary Forests project

Im Rahmen des Projekts Legendäre Wälder

Nell’ambito del progetto Foreste Leggendarie

En el marco del proyecto Bosques Legendarios

