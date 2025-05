Festival des forêts légendaires Jeu de loups-garous – La Chopine Fontenay-le-Comte, 21 mai 2025 19:00, Fontenay-le-Comte.

Vendée

La Chopine 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-05-21 19:00:00

fin : 2025-05-21 22:00:00

2025-05-21

Dans le cadre du projet forêts légendaires

Sous les ombres des arbres, mystères et créatures se cachent… Rejoignez nous à la chopine pour une soirée où tout le monde n’est pas ce qu’il semble. Enquêtez, doutez et survivez dans un univers où les apparences sont trompeuses. Qui serez-vous vraiment?

Règlement sur place en chèque, espèces ou en ligne sur Helloasso festival des forêts légendaires.

Réservations et informations à la librairie Florilège ou par mail contact@asso-bim.fr

Gratuit 1 consommation obligatoire! .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

