Festival des forêts légendaires Matinée avec les amis de la forêt Maison des amis de la forêt 127 Route de la Bironnière Mervent Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24

Dans le cadre du projet forêts légendaires

9h Pics, sittelles et autres oiseaux de la forêt

Jumelles en bandoulières, en compagnie des bénévoles de la LPO Vendée, promenade matinale sur des sentiers faciles. 10h30-11h Atelier de fabrication de créatures légendaires Les enfants laissent libre cours à leur imagination pour inventer des animaux fantastiques en utilisant des matériaux naturels.

Balade LPO gratuit réservation obligatoire au 06 86 50 04 02

Atelier pour enfants 5 euros

Visite de l’écomusée et de l’arboretum toute la journée

Le midi Comptoir à sandwichs et à boissons .

Maison des amis de la forêt 127 Route de la Bironnière

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 50 04 02 contact@asso-bim.fr

