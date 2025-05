Festival des forêts légendaires Veillée Contes et musique en forêt – Mervent, 24 mai 2025 20:30, Mervent.

Vendée

Festival des forêts légendaires Veillée Contes et musique en forêt Clairière des Cinq Jumeaux Mervent Vendée

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Dans le cadre du projet des forêts légendaires

Céline Cossard et Ludovic Hellet vous invitent à leur veillée entre chien et loup, en pleine forêt. Vous y rencontrerez des animaux de notre forêt. Mais attention, ces animaux là ont quelque chose de merveilleux… .

Clairière des Cinq Jumeaux

Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

English :

As part of the Legendary Forests project

German :

Im Rahmen des Projekts Legendäre Wälder

Italiano :

Nell’ambito del progetto Foreste Leggendarie

Espanol :

En el marco del proyecto Bosques Legendarios

