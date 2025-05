Festival des forêts légendaires Visages d’arbres et cabanes à histoires – L’Orbrie, 24 mai 2025 14:30, L'Orbrie.

Vendée

Festival des forêts légendaires Visages d’arbres et cabanes à histoires Clairière du Chêne à l’Ermite L’Orbrie Vendée

Dans le cadre du projet des forêts légendaires

Et si les esprits de la forêt apparaissaient à travers l’écorce des arbres ? Et si l’espace d’un après-midi magique, nous leur offrions un visage ?

Venez avec des vêtements qui ne craignent pas !

Installez-vous dans nos cabanes. Vous êtes-prêts ?

La Brigade d’Intervention Contée va vous chuchoter de curieuses petites légendes…

Comptoir à brioche et à sirop ! .

Clairière du Chêne à l’Ermite

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire contact@asso-bim.fr

