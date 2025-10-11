Festival des Fromages 2025 10 place Brigitte Gros Meulan-en-Yvelines

Festival des Fromages 2025

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

Le Festival des Fromages de Meulan-en-Yvelines célèbre la France entière pour ses 30 ans.

Les 11 et 12 octobre 2025, le centre-ville de Meulan-en-Yvelines se transforme en un immense plateau de

fromages de 10h à 18h.

10 place Brigitte Gros 10 Place Brigitte Gros, Meulan-en-Yvelines, France Meulan-en-Yvelines 78250 Yvelines Île-de-France +33 1 30 90 41 41 evenementiel@ville-meulan.fr

English :

The Meulan-en-Yvelines Cheese Festival celebrates its 30th anniversary all over France.

On October 11 and 12, 2025, downtown Meulan-en-Yvelines is transformed into a huge cheese platter

from 10am to 6pm.

German :

Das Käsefestival von Meulan-en-Yvelines feiert anlässlich seines 30-jährigen Bestehens ganz Frankreich.

Am 11. und 12. Oktober 2025 verwandelt sich das Stadtzentrum von Meulan-en-Yvelines in eine riesige Käseplatte

käse von 10 bis 18 Uhr.

Italiano :

Il Festival del formaggio di Meulan-en-Yvelines festeggia il suo 30° anniversario in tutta la Francia.

L’11 e il 12 ottobre 2025, il centro di Meulan-en-Yvelines si trasformerà in un enorme piatto di formaggio dalle 10.00 alle 18.00

dalle 10.00 alle 18.00.

Espanol :

La Fiesta del Queso de Meulan-en-Yvelines celebra su 30 aniversario en toda Francia.

Los días 11 y 12 de octubre de 2025, el centro de Meulan-en-Yvelines se transformará en una inmensa bandeja de quesos de

de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde.

L’événement Festival des Fromages 2025 Meulan-en-Yvelines a été mis à jour le 2025-10-03 par Conseil Départemental des Yvelines