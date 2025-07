Festival des Genêts d’Or Spectacle de musique et de danses traditionnelles Bannalec

Lieu-dit Stang Huel Bannalec Finistère

Début : 2025-08-15 11:00:00

fin : 2025-08-15 00:00:00

2025-08-15

11h Animations au centre ville de Bannalec

11h30 Apéro concert animé par les groupes

12h30 Repas andouilles/saucisse fromage dessert et boisson

14h30 19h Spectacles musique et danses traditionnelles par

– Le cercle Ar Banal Aour de Bannalec

– Le cercle Les Blés d’Or de Saint-Nicolas du Pélem

– Les bagadou d’Or Vras d’Argentré du Plessis et An Erge Vras d’Ergué-Armel

– Les enfants de l’Edal de Kochersberg en Alsace

– L’ensemble Rancho régional de Fanzeres du Portugal

19h30 Repas moules frites

20h30 Spectacle de l’ensemble Rancho régional de Fanzeres du Portugal

21h Concert Bout de Rame / Musique et chants irlandais

Toute la journée, taverne, chipos, merguez, frites, café, crêpes. .

Lieu-dit Stang Huel Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 78 85 76 18

