Cantal

Festival des Goudots Gourmands Cours d'Angoulême Aurillac Cantal

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Le Concours des Goulots Gourmands met à l'honneur les produits et les producteurs du territoire. Animations, concerts, marché le vendredi et samedi.

Cours d’Angoulême

Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 45 46 32

English :

English: The Goulots Gourmands competition showcases local products and producers. Entertainment, concerts and market on Friday and Saturday.

German :

German: Der Wettbewerb « Goulots Gourmands » stellt die Produkte und Produzenten der Region in den Mittelpunkt. Animationen, Konzerte, Markt am Freitag und Samstag.

Italiano :

Italiano: Il concorso Goulots Gourmands mette in mostra i prodotti e i produttori locali. Intrattenimento, concerti e mercato il venerdì e il sabato.

Espanol :

Espanol: El concurso Goulots Gourmands presenta los productos y productores locales. Animación, conciertos y mercado el viernes y el sábado.

