Festival des Grandes-orgues de Notre-Dame de la Treille – 2026, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Festival des Grandes-orgues de Notre-Dame de la Treille – 2026 11 avril – 9 mai, les samedis Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:30:00+02:00 – 2026-04-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T18:30:00+02:00 – 2026-05-09T19:30:00+02:00

La Cathédrale Notre-Dame de la Treille vous propose un cycle de concerts consacré à ses grandes-orgues. De Bruhns à Saint-Saëns, de Liszt à Piazzolla, de Bach à Viernes et de Tournemire à Duruflé, c’est un échantillon complet du répertoire d’orgue qui est ainsi proposé aux auditeurs. Le dispositif unique du Grand-Orgue de la Cathédrale de Lille permet, grâce à sa console mobile disposée dans la nef, de voir l’organiste jouer : c’est une occasion rare d’être au plus près de l’artiste et de comprendre le fonctionnement du roi des instruments !

• 11 avril : Étienne WALHAIN – Titulaire du Grand-Orgue de la Cathédrale de Tournai Œuvres de Bach, Liszt, Franck et Widor.

• 18 avril : Zuzana FERJENCIKOVA – Professeur au Conservatoire de Rotterdam Œuvres de Guillou, Bach, Mozart, et Liszt – Sortie officielle du CD enregistré l’été dernier.

• 25 avril : Lynne DAVIS – Professeur d’orgue à l’Université de Wichita (Etats-Unis) Œuvres de Vierne, Bach et Alain.

• 2 mai : Ghislain LEROY – Titulaire de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille (Lille). Œuvres de Mozart, Widor, Guilmant et Alain.

• 9 mai – La Nuit des cathédrales : Sylvain HEILI Professeur au Conservatoire de Lille. Œuvres Franck, Pierné, Brahms, Vierne et Dupré.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

