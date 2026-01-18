Festival des grands-parents Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Festival des grands-parents

Trouver des activités qui plaisent à toutes générations n’est pas toujours facile… Le Festival des Grands-Parents relève le défi ! Pour sa 3e édition, ce rendez-vous intergénérationnel, organisé durant les vacances scolaires de février, propose aux grands-parents et à leurs petits-enfants de partager des moments ludiques réatifs et conviviaux. Une semaine entière d’animations conçues pour profiter pleinement du temps passé ensemble.

Samedi 7 février 10h-12h Magicothèque Devenez un apprenti sorcier le temps d’une journée, votre mudo-médiathèque se transforme en un lieu enchanté, où livres, jeux et sortilèges s’unissent pour faire briller l’imaginaire.

Samedi 7 février 11h Les Histoires Arc-En-Ciel Histoires pour les 2 5 ans proposées par l’association Lire et Faire Lire.

Mardi 10 au vendredi 13 février 14h-17h Stage Atelier BD Les bibliothèques vous proposent de participer à un stage de création de bande-dessinée (à partir de 10 ans) sur inscription

Samedi 14 février 14h-17h Après-midi jeu solo ou deux joueurs Jouez à deux … ou en solo, pour la Saint-Valentin ! Pas besoin d’être en couple pour passer un bon moment ! Cet après-midi jeu met à l’honneur les jeux en duo … et les jeux solos, pour partager un instant complice ou savourer un moment rien qu’à soi. .

English : Festival des grands-parents

