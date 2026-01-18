Festival des grands-parents La Ruche Sens

Festival des grands-parents

La Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-16

Trouver des activités qui plaisent à toutes générations n’est pas toujours facile… Le Festival des Grands-Parents relève le défi ! Pour sa 3e édition, ce rendez-vous intergénérationnel, organisé durant les vacances scolaires de février, propose aux grands-parents et à leurs petits-enfants de partager des moments ludiques réatifs et conviviaux. Une semaine entière d’animations conçues pour profiter pleinement du temps passé ensemble.

Quand le japon s’invite dans vos bibliothèques

Du lundi au samedi tous les après-midi de 14h à 17h venez découvrir la culture japonaise à travers de nombreuses animations des jeux de société, des contes du Soleil Levant, une projection de film d’animation, des ateliers créatifs. Entrée libresans inscription.

Mercredi 18 février de 14h30 à 16h30 Découverte du Kintsugi avec Emmanuelle René-Hubert. Dans le cadre de la semaine dédiée à la découverte de la culture japonaise Quand le japon s’invite dans vos bibliothèques , Emmanuelle René-Hubert vous invite à découvrir l’art du Kintsugi. Cet art signifiant jointure en or en japonais, permet de restaurer des objets cassés ou abîmés en recollant les morceaux avec une préparation en poudre d’or. Cette méthode permet de mettre en valeur la fragilité et les imperfections des objets en les sublimant. Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Mardi 17 et jeudi 19 février de 14h à 17h Ateliers marionnettes avec l’associationb Sens Jumelage International, participez à la conception de marionnettes pour le carnaval organisé le samedi 21 février en centre-ville ! .

English : Festival des grands-parents

