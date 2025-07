Festival des Infinis Conférence et table ronde « A la rencontre des infinis » Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Festival des Infinis Conférence et table ronde « A la rencontre des infinis » Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement mercredi 9 juillet 2025.

Mercredi 9 juillet 2025 de 20h à 22h30. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-07-09 20:00:00

fin : 2025-07-09 22:30:00

2025-07-09

Explorez la physique des particules et les grands enjeux de la recherche fondamentale à l’occasion d’une table ronde exceptionnelle ouverte à toutes et à tous, dans le cadre de la conférence internationale de Physique des Hautes Energies EPS-HEP 2025.Etudiants

A l’occasion de la conférence de la Société Européenne de Physique sur la Physique des Hautes Energies, une conférence grand public « A la rencontre des infinis » est organisée pour permettre à toutes et tous de découvrir la physique des particules et les grands enjeux de la recherche.



La soirée débutera avec une conférence ludique et interactive animée par Camille Sironneau, doctorant·e au Laboratoire Astroparticule et Cosmologie. Camille vous fera découvrir de manière simple et vivante les constituants fondamentaux de la matière et les interactions qui régissent notre univers. Cette approche pédagogique et accessible permettra à chacun·e de mieux comprendre les bases de la physique des hautes énergies, même sans connaissances préalables.



La conférence sera suivie d’une discussion avec des scientifiques de renommée internationale :

Steve Muanza, directeur de recherche au CNRS et commissaire général à l’énergie atomique de la République Démocratique du Congo,

Christelle Roy, physicienne des particules et directrice de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS,

Alice Pisani, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des vides cosmiques,

et Camille Sironneau.



La discussion sera animée par Loïc Mangin, journaliste scientifique, qui interrogera ces experts sur les grands défis scientifiques et technologiques de la recherche fondamentale, ainsi que sur son impact sur la société d’aujourd’hui et de demain. Elle sera retransmise en direct https://webcast.in2p3.fr/live/eps-hep-2025



La conférence sera précédée d’une série d’animations pour le grand public jeu vidéo imprégné de physique des particules, Fresque des Infinis, etc. .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eps-hep2025-info-l@in2p3.fr

English :

Explore particle physics and the major challenges of fundamental research at an exceptional round table open to all, as part of the EPS-HEP 2025 International High Energy Physics Conference.

German :

Erforschen Sie die Teilchenphysik und die großen Herausforderungen der Grundlagenforschung bei einem außergewöhnlichen Rundtischgespräch, das für alle offen ist und im Rahmen der internationalen Konferenz für Hochenergiephysik EPS-HEP 2025 stattfindet.

Italiano :

Esplorate la fisica delle particelle e le principali sfide della ricerca fondamentale in un’eccezionale tavola rotonda aperta a tutti, nell’ambito della conferenza internazionale EPS-HEP 2025 sulla fisica delle alte energie.

Espanol :

Explore la física de partículas y los grandes retos de la investigación fundamental en una excepcional mesa redonda abierta a todos, como parte de la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías EPS-HEP 2025.

