Festival des Infinis Physique & Culture Scientifique Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement 8 juillet 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Festival des Infinis Physique & Culture Scientifique Mardi 8 juillet 2025 de 20h à 22h30.

Mercredi 9 juillet 2025 de 20h à 22h30.

Jeudi 10 juillet 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 11 juillet 2025 de 21h à 22h30. Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 20:00:00

fin : 2025-07-08 22:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

le Festival des Infinis est une série d’animations de culture scientifique mêlant Art & Science, ouvertes aux curieux.ses, du 8 au 11 juillet, en divers lieux de Marseille.Enfants

Cette année, Marseille accueille la conférence sur la Physique des Hautes énergies de la Société Européenne de Physique (EPS-HEP 2025) au Palais du Pharo. EPS-HEP 2025 n’est pas seulement une conférence scientifique d’envergure internationale c’est une occasion unique de partager l’excitation des recherches de pointe avec tout le monde. Notre programme d’activités grand public est conçu pour éveiller la curiosité, stimuler l’imagination et connecter le public à l’incroyable monde de la physique. Que ce soit à travers des conférences captivantes, des ateliers interactifs ou des performances artistiques, il y en a pour tous les goûts. Rejoignez-nous et laissez-vous émerveiller par la beauté de la science en action ! .

Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

the Festival des Infinis is a series of scientific culture events combining Art & Science, open to the curious, from July 8 to 11, at various locations in Marseille.

German :

das Festival des Infinis ist eine Reihe von Veranstaltungen zur Wissenschaftskultur, die Kunst und Wissenschaft miteinander verbinden und vom 8. bis 11. Juli an verschiedenen Orten in Marseille stattfinden.

Italiano :

il Festival des Infinis è una serie di eventi scientifici che combinano arte e scienza, aperti ai curiosi, dall’8 all’11 luglio, in varie sedi di Marsiglia.

Espanol :

el Festival des Infinis es una serie de actos científicos que combinan arte y ciencia, abiertos a los curiosos, del 8 al 11 de julio, en diversos lugares de Marsella.

L’événement Festival des Infinis Physique & Culture Scientifique Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille