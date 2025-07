Festival des Infinis « Vie et Rêves de M. Pauli » de Annalisa Panati Salle de spectacle du CLAS du GLM (Bât. A, RdC) Marseille 9e Arrondissement

Jeudi 10 juillet 2025 de 21h à 22h30.

Vendredi 11 juillet 2025 de 21h à 22h30. Salle de spectacle du CLAS du GLM (Bât. A, RdC) Campus CNRS Joseph Aiguier 31 chemin Joseph Aiguier Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir la vie de Wolfgang Pauli, physicien autrichien et prix Nobel 1945, au travers d’une pièce de théâtre imaginée par la chercheuse Annalisa Panati et interprétée par la compagnie du TRIPITI THÉÂTRE du CAES du CNRS.

Wolfgang Pauli est l’un des cofondateurs de la mécanique quantique, lauréat du prix Nobel 1945. Annalisa Panati, chercheuse au CPT (Centre de Physique Théorique), a imaginé une pièce de théâtre pour raconter l’histoire des recherches et de la vie intime de M. Pauli. La pièce présente des réflexions personnelles, des explications sur des éléments de la mécanique quantique, ainsi que les côtés humains et contradictoires de Pauli, qui le rapprochent de la vie de tout un chacun ses amours, ses rêves et sa crise personnelle, qui l’amène à se tourner vers le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung. La pièce sera jouée par la compagnie du TRIPITI du CAES du CNRS, dans une mise en scène de Raymond Vinciguerra. .

Salle de spectacle du CLAS du GLM (Bât. A, RdC) Campus CNRS Joseph Aiguier 31 chemin Joseph Aiguier Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eps-hep2025-info-l@in2p3.fr

English :

Discover the life of Austrian physicist Wolfgang Pauli, winner of the 1945 Nobel Prize, through a play imagined by researcher Annalisa Panati and performed by the TRIPITI THÉÂTRE company of the CNRS CAES.

German :

Entdecken Sie das Leben von Wolfgang Pauli, österreichischer Physiker und Nobelpreisträger 1945, in einem Theaterstück, das von der Forscherin Annalisa Panati erdacht und von der Theatergruppe des TRIPITI THÉÂTRE des CAES des CNRS aufgeführt wird.

Italiano :

Scoprite la vita di Wolfgang Pauli, fisico austriaco e premio Nobel nel 1945, attraverso uno spettacolo teatrale immaginato dalla ricercatrice Annalisa Panati e interpretato dalla compagnia TRIPITI THÉÂTRE del CNRS CAES.

Espanol :

Descubra la vida de Wolfgang Pauli, físico austriaco y Premio Nobel en 1945, a través de una obra imaginada por la investigadora Annalisa Panati e interpretada por la compañía TRIPITI THÉÂTRE del CNRS CAES.

