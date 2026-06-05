Informations pratiques

Durmenach

Festival des initiatives

3 Place du Foyer Durmenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Au programme conférences, forum ouvert, ateliers, espace dédié aux enfants, animations et food trucks.

Le Festival des Initiatives vous invite à découvrir une journée conviviale et inspirante autour des initiatives locales, durables et solidaires. Ouvert à tous, cet événement rassemble associations, acteurs du territoire et visiteurs autour d’un programme riche en échanges, découvertes et animations. 0 .

3 Place du Foyer Durmenach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 34 50 30 ressourcesdusundgau@gmail.com

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English :

On the program: lectures, an open forum, workshops, a children’s area, activities, and food trucks.

L’événement Festival des initiatives Durmenach a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau