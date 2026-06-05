Festival des initiatives Durmenach
samedi 26 septembre 2026 · Durmenach
Informations pratiques
Durmenach
Festival des initiatives
3 Place du Foyer Durmenach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Au programme conférences, forum ouvert, ateliers, espace dédié aux enfants, animations et food trucks.
Le Festival des Initiatives vous invite à découvrir une journée conviviale et inspirante autour des initiatives locales, durables et solidaires. Ouvert à tous, cet événement rassemble associations, acteurs du territoire et visiteurs autour d’un programme riche en échanges, découvertes et animations. 0 .
3 Place du Foyer Durmenach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 34 50 30 ressourcesdusundgau@gmail.com
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English :
On the program: lectures, an open forum, workshops, a children’s area, activities, and food trucks.
L’événement Festival des initiatives Durmenach a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sundgau
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