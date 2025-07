Festival des Jardins (festival culturel) Les Jardins de la Source Gémozac

Festival des Jardins (festival culturel) Samedi 9 août, 14h00 Les Jardins de la Source Charente-Maritime

3 tarifs : Plein (15€), Réduit (10€), 3-12 ans (5€)

Début : 2025-08-09T14:00:00 – 2025-08-09T23:59:00

Fin : 2025-08-09T14:00:00 – 2025-08-09T23:59:00

Venez participez à une ou cinq journées de festival culturel aux Jardins de la Source. Dans un cadre naturel préservé, vous assistez à des spectacles et concerts en plein air, de 14h à 00h – pour les petits (spectacles dès 3 ans) et les grands ! Buvette et restauration disponible sur place.

N’hésiez pas et venez profiter en famille, entre ami.e.s ou seul.e

Plus d’informations et programmation sur les réseaux sociaux ou notre site internet : https://linktr.ee/festivaldesjardins

Les Jardins de la Source 6 rue de la fontaine, 17260 gémozac Gémozac 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-graines-d-en-vie/evenements/festival-des-jardins-juillet-aout-2025 »}] [{« link »: « https://linktr.ee/festivaldesjardins »}] – Lieu de vie et d’accueil ASE pour ados et familles en difficulté.

– Tourisme solidaire, mixité sociale, culturelle et générationnelle.

– Lieu d’accueil du Festival des Jardins 2025 Parking sur place.

Pas d’accès en transports en commun.

