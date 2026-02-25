Festival des Jardins Rumilly-lès-Vaudes
Festival des Jardins Rumilly-lès-Vaudes dimanche 10 mai 2026.
Rumilly-lès-Vaudes
Festival des Jardins
Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Une cinquantaine d’exposants sur le thème du jardin ainsi que des animations (jeux pour les enfants, musique) vous attendent.
Vous avez possibilité de vous restaurer sur place.
Entrée gratuite. .
Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes 10260 Aube Grand Est +33 6 71 85 07 76 ducrocqi@wanadoo.fr
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English :
L’événement Festival des Jardins Rumilly-lès-Vaudes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne