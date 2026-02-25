Rumilly-lès-Vaudes

Festival des Jardins

Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Une cinquantaine d’exposants sur le thème du jardin ainsi que des animations (jeux pour les enfants, musique) vous attendent.

Vous avez possibilité de vous restaurer sur place.

Entrée gratuite. .

Manoir des Tourelles Rumilly-lès-Vaudes 10260 Aube Grand Est +33 6 71 85 07 76 ducrocqi@wanadoo.fr

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English :

L’événement Festival des Jardins Rumilly-lès-Vaudes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne