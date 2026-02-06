Festival des Jazz’Titudes de Laon 2026

Laon Aisne

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-03-07

LE festival jazz et musiques actuelles à Laon et dans le Laonnois !

Une 29e édition du festival jazz et musiques actuelles laonnois qui lorgnera toujours entre swing, manouche, New Orleans, gospel, blues et afro-jazz, bref un joyeux brassage des genres en perspective !

Programme et billetterie des concerts à retrouver sur leur site www.jazztitudes.org dès maintenant .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE jazz and contemporary music festival in Laon and the Laonnois region!

L’événement Festival des Jazz’Titudes de Laon 2026 Laon a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays de Laon