Festival des Jazz’Titudes de Laon 2026 Laon samedi 7 mars 2026.
Laon Aisne
Tarif : 18 – 18 – 25 EUR
Début : 2026-03-07
fin : 2026-05-30
LE festival jazz et musiques actuelles à Laon et dans le Laonnois !
Une 29e édition du festival jazz et musiques actuelles laonnois qui lorgnera toujours entre swing, manouche, New Orleans, gospel, blues et afro-jazz, bref un joyeux brassage des genres en perspective !
Programme et billetterie des concerts à retrouver sur leur site www.jazztitudes.org dès maintenant .
Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org
English :
THE jazz and contemporary music festival in Laon and the Laonnois region!
