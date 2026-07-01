Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états Carmel de Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états

Carmel de Saint-Pair 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Festival des Jeudis des Arts organisé par Au Fil Des Arts (AFDA) avec la participation de Saint-Pair Vivum (SPV) se déroulera en deux temps

– Le matin à partir de 10h visite du Scriptorial à Avranches Tarif entre 7 et 9 € en fonction du nombre de participants. Inscriptions obligatoires par mail ou par message.

– L’après-midi de 14h jusqu’à 18h30 RDV au Carmel conférences expositions ateliers, etc.

Ouvert à tous ! .

Carmel de Saint-Pair 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 84 24 16 24 afda.manche@gmail.com

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English : Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états

L’événement Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer