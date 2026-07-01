Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états Carmel de Saint-Pair Saint-Pair-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Carmel de Saint-Pair · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états
Carmel de Saint-Pair 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 18:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Festival des Jeudis des Arts organisé par Au Fil Des Arts (AFDA) avec la participation de Saint-Pair Vivum (SPV) se déroulera en deux temps
– Le matin à partir de 10h visite du Scriptorial à Avranches Tarif entre 7 et 9 € en fonction du nombre de participants. Inscriptions obligatoires par mail ou par message.
– L’après-midi de 14h jusqu’à 18h30 RDV au Carmel conférences expositions ateliers, etc.
Ouvert à tous ! .
Carmel de Saint-Pair 213 Route de Lezeaux Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 84 24 16 24 afda.manche@gmail.com
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English : Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états
L’événement Festival des Jeudis des Arts Le papier dans tous ses états Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer
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