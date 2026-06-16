Tordères

FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES

4 Route de Fourques Tordères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-30

Étant de jeunes musicien.nes professionnel.les issus des écoles nationales supérieures , nous sommes toujours à la recherche d’occasions de nous produire. Notre démarche d’amener la musique partout pour toutes et tous, nous a conduit au village de To…

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4 Route de Fourques Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 89 92 10 11 festivaldesjeunessolistes@gmail.com

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English :

As young professional musicians from the French national music academy, we are always on the lookout for opportunities to perform. Our desire to bring music to everyone led us to the village of To…

L’événement FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES Tordères a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR