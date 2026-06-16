FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES Tordères
FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES Tordères jeudi 30 juillet 2026.
Tordères
FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES
4 Route de Fourques Tordères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Étant de jeunes musicien.nes professionnel.les issus des écoles nationales supérieures , nous sommes toujours à la recherche d’occasions de nous produire. Notre démarche d’amener la musique partout pour toutes et tous, nous a conduit au village de To…
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4 Route de Fourques Tordères 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 89 92 10 11 festivaldesjeunessolistes@gmail.com
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English :
As young professional musicians from the French national music academy, we are always on the lookout for opportunities to perform. Our desire to bring music to everyone led us to the village of To…
L’événement FESTIVAL DES JEUNES SOLISTES DE TORDÈRES Tordères a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI ASPRES-THUIR