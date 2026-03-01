Festival des jeux 2ème édition Sept-Saulx
Festival des jeux 2ème édition Sept-Saulx dimanche 29 mars 2026.
Festival des jeux 2ème édition
Salle polyvalente Sept-Saulx Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-29 13:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
2026-03-29
Tout public
Venez nous retrouver pour la seconde édition du festival des jeux de Sept Saulx organisé par l’ADESS.
Au programme jeux de société, jeux en bois, fléchettes, bornes d’arcade…
Venez participer au concours de Mario Kart !
Petite restauration et buvette sur place. .
Salle polyvalente Sept-Saulx 51400 Marne Grand Est adess51400@gmail.com
