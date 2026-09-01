Festival des jeux avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage
samedi 26 septembre 2026 · avenue Ville de Mindelheim · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Festival des jeux
avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Venez découvrir les jeux d’aujourd’hui, d’hier et de demain pendant tout le week-end.
Des animateurs seront là pour vous expliquer les règles des jeux et faire jouer le public….
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avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@ludicoop.fr
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English :
Come discover the games of today, yesterday, and tomorrow all weekend long.
Hosts will be on hand to explain the rules of the games and get the audience involved….
L’événement Festival des jeux Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme
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