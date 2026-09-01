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AGENDA · Bourg-de-Péage

Festival des jeux avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage

samedi 26 septembre 2026 · avenue Ville de Mindelheim · Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
avenue Ville de Mindelheim
Adresse
Maison des associations
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Tarif
1 1 1

Bourg-de-Péage

Festival des jeux

avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir les jeux d’aujourd’hui, d’hier et de demain pendant tout le week-end.
Des animateurs seront là pour vous expliquer les règles des jeux et faire jouer le public….
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avenue Ville de Mindelheim Maison des associations Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@ludicoop.fr

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English :

Come discover the games of today, yesterday, and tomorrow all weekend long.
Hosts will be on hand to explain the rules of the games and get the audience involved….

L’événement Festival des jeux Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-09-08 par Valence Romans Tourisme

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