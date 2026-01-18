Festival des jeux de Saint-Herblain Saint-Herblain Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-20 –

Des propositions pour chacun Le thème de cette année, 20 000 jeux sous les mers, invite le public à s’évader dans des univers subaquatiques pour explorer des jeux adaptés à son âge et à ses envies.Les tout-petitsPour le Festival, différents espaces sont dédiés aux enfants de 3 mois à 6 ans : Bouge ton body où les plus jeunes accompagnés de leurs parents pourront découvrir un espace adapté à leur âge où développer leur motricité ; proposé par le CSC Soleil-Levant dans la salle Camille Desmoulins. Comme un poisson dans l’eau, un espace de motricité proposé par le service Enfance et famille de la Ville au gymnase du Vigneau ; Fonds marins : un espace sensoriel proposé au CSC le Grand B La Bulle sensorielle: un espace calme pour les tous petits et leurs parents à la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland. Les grands, de 6 ans à l’âge adultePour les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et les adultes, les propositions sont nombreuses et éclectiques. Les partenaires du Festival proposent entre autres : Des espaces de jeux symbolique avec figurines ou déguisementsUne séance de jeux de motricité pour les seniors en compagnie d’une professionnelle.Un concours de puzzleDes séances de jeu vidéoDes soirées jeux de société, du jeu d’enquête et des quizUn ciné-gouter jeu au LutétiaDes séances de jeu de rôleUne collecte solidaire de jeux et jouetsDes ateliers de fabrication de jeux et d’accessoires de jeuDes chasses au trésor et des défis sportifsDes espaces de jeux d’assemblages pour créer des animaux ou plantes sous-marinesEt d’autres surprises !

