Festival des Jeux de société Crépy-en-Valois

Festival des Jeux de société Crépy-en-Valois samedi 25 octobre 2025.

Festival des Jeux de société

Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 2 – 2 –

2

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 02:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

L’association Jeux Passion et Stratégie organise son 19e Festival des jeux de société à Crépy-en-Valois les 25 et 26 octobre 2025. Au programme plus de 200 jeux présentés dont de nombreuses nouveautés de l’année, des tournois des animations, un concours geek, un espace de vente, un coin pour se restaurer…

Informations pratiques

Préinscriptions aux tournois par email à asso.jps@gmail.com.

Programme complet disponible sur le site de l’association.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois (rue Nationale).

Samedi de 10 h à 2h et dimanche de 10h à 18h.

Entrée 2 €. 2 .

Rue Nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France asso.jps@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival des Jeux de société Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois