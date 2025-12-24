Festival des jeux de Souillac

Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Festival dédié aux jeux de société modernes et classiques, ouvert à tous les publics L’événement propose un large espace de découverte et de pratique autour du jeu, favorisant le partage intergénérationnel, la convivialité et la rencontre entre joueurs, familles et passionnés

Festival dédié aux jeux de société modernes et classiques, ouvert à tous les publics L’événement propose un large espace de découverte et de pratique autour du jeu, favorisant le partage intergénérationnel, la convivialité et la rencontre entre joueurs, familles et passionnés. Des éditeurs et animateurs spécialisés accompagnent le public dans la découverte de nouveaux jeux et l’initiation aux règles .

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 7 80 94 31 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival dedicated to modern and classic board games, open to all audiences The event offers a wide range of opportunities to discover and play games, encouraging intergenerational sharing, conviviality and encounters between players, families and enthusiasts

L’événement Festival des jeux de Souillac Souillac a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Vallée de la Dordogne