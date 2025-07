Festival des Jeux du Théatre Ces Petits Riens Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre Ces Petits Riens Sarlat-la-Canéda jeudi 24 juillet 2025.

Festival des Jeux du Théatre Ces Petits Riens

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-24 21:45:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

D’Antoine Lemaire

Mise en scène Jean-Marc Chotteau

Avec Carole Le Sone et Antoine Lemaire

Elle et lui, sont croqués dans leur duo d couple ordinaire se confrontant dans une dispute elle aussi trés ordinaire ! Leur relation, tissée au fil des jours par tous ces « petits riens » qui la nourrissent, dérape quand chacun se met à « couper les cheveux en quatre » ; les mots se tranforment alors en flèches acérées atteignant leur cible à tous les coups ! Un jeu de ping-pong en apparence anodin et drole qui s’amuse et touce par tout ce qu’il contient d’universel. .

Jardin des Enfeus Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

