Sarlat-la-Canéda

Festival des Jeux du Théatre Majola

Jardins des Enfeus Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:45:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

De et mise en scène Caroline Darnay

Avec Marc Francesco Duret, Caroline Darnay et Duncan Talhouët.

Compagnie L’Impertinente

Notre festival s’ouvre sur un huis-clos fascinant. Le lieu est bien réel et les personnages ont existé. Le camp de Plaszow situé dans un faubourg de Cracovie, en Pologne, symbolise la brutalité des camps nazis, combinant travail forcé et extermination 12 000 personnes y furent assassinées, sans compter celles qui furent déportées ! Amon Göth en fut le commandant de février 43 à décembre 44 ; particulièrement cruel et sadique, ses actes infâmes sont représentés dans le célèbre film de Steven Spielberg La liste de Schindler relatant les efforts de l’industriel Oskar Schindler pour sauver les juifs. La pièce enquête sur la personnalité fuyante de Ruth-Irène Kalder surnommée Majola (1918-1983), compagne du boucher de Plaszow , qui est-elle vraiment ? .

Jardins des Enfeus Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 10 83 festival@festival-theatre-sarlat.com

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English : Festival des Jeux du Théatre Majola

L’événement Festival des Jeux du Théatre Majola Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir