Festival des Jeux et sports Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal
dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Rivoal
Informations pratiques
Saint-Rivoal
Festival des Jeux et sports Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal.
Saint-Rivoal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
[A VOS AGENDAS!] Le Festival des jeux et sports bretons revient dimanche 26 juillet !
Une journée pour vous observer, pour vous initier et pourquoi pas concourir au Championnat de Bretagne des jeux de forces ?
On vous en dis plus très rapidement.
— à Maison Cornec. .
Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 68 87 76
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English :
L’événement Festival des Jeux et sports Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ