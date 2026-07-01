Informations pratiques

Saint-Rivoal

Festival des Jeux et sports Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal.

Saint-Rivoal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

[A VOS AGENDAS!] Le Festival des jeux et sports bretons revient dimanche 26 juillet !

Une journée pour vous observer, pour vous initier et pourquoi pas concourir au Championnat de Bretagne des jeux de forces ?

On vous en dis plus très rapidement.

— à Maison Cornec. .

Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 68 87 76

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English :

L’événement Festival des Jeux et sports Bretons à l’Ecomusée des Monts d’Arrée à Saint-Rivoal. Saint-Rivoal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ