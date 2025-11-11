FESTIVAL DES JEUX SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes

SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2025-11-11 10:00:00

fin : 2025-11-11 18:00:00

Venez participé à cette journée d’animation et de jeux.

Au programme

– grands jeux en bois

– vente de jeux de société que vous pourrez tester sur place par la boutique les 3 J

– bidouilles ludiques par la médiathèque

– jeux de rôle avec l’association Les gardiens du jeu de Colomiers

– 14h30 et 15h30 Scrabble duplicate avec l’association de Saint-Lys pour joueurs à partir de 14 ans, sur inscription

– Ateliers créatifs jouet

10h30-12h confection d’un thaumatrope, pour enfants de 5 à 7 ans

14h30-16h réalisation d’un objet 2 images en 1 , pour enfants de 8 ans et plus

Petite restauration sur place .

SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 89 20 Ludotheque@fonsorbes.fr

