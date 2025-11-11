FESTIVAL DES JEUX SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes

FESTIVAL DES JEUX SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes mardi 11 novembre 2025.

SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date et horaire :
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00

Date(s) :
2025-11-11

Venez participé à cette journée d’animation et de jeux.
Au programme
– grands jeux en bois
– vente de jeux de société que vous pourrez tester sur place par la boutique les 3 J
– bidouilles ludiques par la médiathèque
– jeux de rôle avec l’association Les gardiens du jeu de Colomiers
– 14h30 et 15h30 Scrabble duplicate avec l’association de Saint-Lys pour joueurs à partir de 14 ans, sur inscription
– Ateliers créatifs jouet
10h30-12h confection d’un thaumatrope, pour enfants de 5 à 7 ans
14h30-16h réalisation d’un objet 2 images en 1 , pour enfants de 8 ans et plus

Petite restauration sur place   .

SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 89 20  Ludotheque@fonsorbes.fr

English :

Come and take part in this day of fun and games.

German :

Kommen Sie und nehmen Sie an diesem Tag mit Animation und Spielen teil.

Italiano :

Venite a partecipare a questa giornata di giochi e divertimento.

Espanol :

Venga y participe en esta jornada de juegos y diversión.

