FESTIVAL DES JEUX SALLE DU TRÉPADÉ Fonsorbes mardi 11 novembre 2025.
SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes Haute-Garonne
Début : 2025-11-11 10:00:00
fin : 2025-11-11 18:00:00
2025-11-11
Venez participé à cette journée d’animation et de jeux.
Au programme
– grands jeux en bois
– vente de jeux de société que vous pourrez tester sur place par la boutique les 3 J
– bidouilles ludiques par la médiathèque
– jeux de rôle avec l’association Les gardiens du jeu de Colomiers
– 14h30 et 15h30 Scrabble duplicate avec l’association de Saint-Lys pour joueurs à partir de 14 ans, sur inscription
– Ateliers créatifs jouet
10h30-12h confection d’un thaumatrope, pour enfants de 5 à 7 ans
14h30-16h réalisation d’un objet 2 images en 1 , pour enfants de 8 ans et plus
Petite restauration sur place .
SALLE DU TRÉPADÉ Place du Trepade Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 89 20 Ludotheque@fonsorbes.fr
English :
Come and take part in this day of fun and games.
German :
Kommen Sie und nehmen Sie an diesem Tag mit Animation und Spielen teil.
Italiano :
Venite a partecipare a questa giornata di giochi e divertimento.
Espanol :
Venga y participe en esta jornada de juegos y diversión.
L’événement FESTIVAL DES JEUX Fonsorbes a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE