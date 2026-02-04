Festival des Jeux Salle polyvalente Lavault-Sainte-Anne

Festival des Jeux

Salle polyvalente Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne Allier

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

2026-03-15

Le festival des Jeux de Montluçon se tiendra à la salle de Lavault Sainte Anne le 15 mars prochain.

Nous avons hâte de vous recevoir pour cette 7ème édition !

Salle polyvalente Rue de la Chabanne Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 00 50 51 festivaldesjeuxmontlucon@gmail.com

The Montluçon Games Festival will be held at the Salle de Lavault Sainte Anne on March 15.

We look forward to welcoming you for this 7th edition!

