Festival des jeux sous les côtes Salle des Fêtes Fresnes-en-Woëvre

Festival des jeux sous les côtes

Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-15

6e édition du Festival Des Jeux Sous les Côtes .

Des tables animées de jeux de société, de figurines.

Petite restauration sur place, tombolas, tournois de jeux, boutique de jeux.Tout public

Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est +33 6 72 89 58 94 cotesetjeux@gmail.com

English :

6th edition of the Des Jeux Sous les Côtes Festival.

Animated tables of board games and miniatures.

Snacks, tombolas, games tournaments, games store.

German :

6. Ausgabe des Festivals Des Jeux Sous les Côtes (Spiele unter der Küste).

Belebte Tische mit Gesellschaftsspielen und Figuren.

Kleine Snacks vor Ort, Tombolas, Spieleturniere, Spiele-Shop.

Italiano :

6ª edizione del Festival Des Jeux Sous les Côtes .

Tavoli pieni di giochi da tavolo e miniature.

Spuntini in loco, tombole, tornei di giochi, negozio di giochi.

Espanol :

6ª edición del Festival Des Jeux Sous les Côtes .

Mesas repletas de juegos de mesa y miniaturas.

Aperitivos in situ, tómbolas, torneos de juegos, tienda de juegos.

