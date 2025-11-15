Festival des jeux sous les côtes Salle des Fêtes Fresnes-en-Woëvre
Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre Meuse
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-15
6e édition du Festival Des Jeux Sous les Côtes .
Des tables animées de jeux de société, de figurines.
Petite restauration sur place, tombolas, tournois de jeux, boutique de jeux.Tout public
Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est +33 6 72 89 58 94 cotesetjeux@gmail.com
English :
6th edition of the Des Jeux Sous les Côtes Festival.
Animated tables of board games and miniatures.
Snacks, tombolas, games tournaments, games store.
German :
6. Ausgabe des Festivals Des Jeux Sous les Côtes (Spiele unter der Küste).
Belebte Tische mit Gesellschaftsspielen und Figuren.
Kleine Snacks vor Ort, Tombolas, Spieleturniere, Spiele-Shop.
Italiano :
6ª edizione del Festival Des Jeux Sous les Côtes .
Tavoli pieni di giochi da tavolo e miniature.
Spuntini in loco, tombole, tornei di giochi, negozio di giochi.
Espanol :
6ª edición del Festival Des Jeux Sous les Côtes .
Mesas repletas de juegos de mesa y miniaturas.
Aperitivos in situ, tómbolas, torneos de juegos, tienda de juegos.
