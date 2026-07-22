Festival des jeux sous les côtes Salle des Fêtes Fresnes-en-Woëvre

Informations pratiques

Fresnes-en-Woëvre

Festival des jeux sous les côtes

Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20

7e édition du Festival Des Jeux Sous les Côtes .

Des tables animées de jeux de société, de figurines.

Petite restauration sur place, tombolas, tournois de jeux, boutique de jeux.Tout public

.

Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est +33 6 72 89 58 94 cotesetjeux@gmail.com

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English :

7th Edition of the “Des Jeux Sous les Côtés” Festival.

Tables set up for board games and miniatures.

Light refreshments available on site, raffles, game tournaments, and a game shop.

L’événement Festival des jeux sous les côtes Fresnes-en-Woëvre a été mis à jour le 2026-07-22 par MEUSE ATTRACTIVITE