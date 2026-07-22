Festival des jeux sous les côtes Salle des Fêtes Fresnes-en-Woëvre
vendredi 20 novembre 2026 · Salle des Fêtes · Fresnes-en-Woëvre
Informations pratiques
Fresnes-en-Woëvre
Festival des jeux sous les côtes
Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-20
7e édition du Festival Des Jeux Sous les Côtes .
Des tables animées de jeux de société, de figurines.
Petite restauration sur place, tombolas, tournois de jeux, boutique de jeux.Tout public
.
Salle des Fêtes Rue Bonnétage Fresnes-en-Woëvre 55160 Meuse Grand Est +33 6 72 89 58 94 cotesetjeux@gmail.com
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English :
7th Edition of the “Des Jeux Sous les Côtés” Festival.
Tables set up for board games and miniatures.
Light refreshments available on site, raffles, game tournaments, and a game shop.
L’événement Festival des jeux sous les côtes Fresnes-en-Woëvre a été mis à jour le 2026-07-22 par MEUSE ATTRACTIVITE